Il Tempo (M. Cirulli) – Mentre prosegue la ricerca del nuovo amministratore delegato, la Roma continua a strutturarsi con figure che possano migliorare le prestazioni sul campo. Dopo l’arrivo di Mark Sartori come nuovo “Director of Performance”, ovvero il coordinatore di tutti i reparti scientifici (medico, fisioterapico e alimentare), i giallorossi hanno scelto Tim Coates come nuovo psicologo del club.

Inglese, ma in grado di parlare anche italiano e con esperienze passate nel mondo del calcio, occuperà anche il ruolo di “mental coach”, e lavorerà a stretto contatto con lo staff di Juric. Un’ulteriore aggiunta che va a potenziare ulteriormente la parte sportiva della società, in attesa di una riorganizzazione anche per quanto riguarda le cariche più alte, con i Friedkin che proseguono i casting per il sostituto di Lina Souloukou: il nuovo CEO, posto rimasto vacante da fine settembre, dovrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno e si starebbe optando per una figura che conosca le dinamiche del calcio italiano.