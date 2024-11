La Repubblica (M. Juric) – “Dobbiamo vincere per il morale dei ragazzi”. Ivan Juric la mette sul piano emotivo. Questa sera (ore 18.45) contro il Saint-Gilloise il croato si gioca, per l’ennesima volta, la panchina della Roma. Ma nella conferenza stampa della vigilia mette davanti a tutto il gruppo. E lo spirito di uno spogliatoio che sente demoralizzato, ma ancora con lui. “Mi dispiace parlare di episodi, ma vedendo la partita di Verona perderla non è giusto. Dopo Firenze abbiamo fatto due belle partite, ma a volte gli episodi determinano i giudizi – prosegue l’allenatore – Analizzando tutto, la partita è stata positiva. In questo momento il risultato è primario, i ragazzi devono attaccarsi a quello che stanno facendo mettendo più cattiveria agonistica, se possibile, e credere in quello che fanno. Contro il Saint-Gilloise dobbiamo concentrarci e fare una partita seria per il risultato, la classifica e il morale”.

Dopo la fiducia confermata dai Friedkin nei giorni scorsi, Juric sa bene che i prossimi quattro giorni sono per lui l’ultima chiamata a tinte giallorosse. Due vittorie come obiettivo unico e imprescindibile. Alla luce anche dell’imminente arrivo a Roma della proprietà americana, che nelle prossime ore sbarcherà nella Capitale per fare un punto della situazione con l’allenatore e il ds Ghisolfi. Le presidenziali negli Stati Uniti sono andate nel verso giusto, visti i molteplici interessi dei Friedkin negli stati repubblicani nel sud degli Stati Uniti. Adesso è tempo di pensare alla Roma. I colloqui con l’allenatore sono costanti. “Ci siamo sentiti, ho la fiducia – ha proseguito Juric – Ma servono i risultati, inutile girarci attorno”. L’unico termometro oggettivo di una gestione tecnica. Soprattutto se osservata da lontano. “Domani faremo di tutto per vincere e poi penseremo al Bologna”. Nonostante il timer dell’allenatore scandisca i prossimi 180′ come fondamentali per il suo futuro, Juric vuole pensare una partita alla volta.

Per questo stasera non sarà turnover massiccio, come avvenuto contro l’Elsfborg. Con il forfait di Ndicka ci sarà spazio dal 1′ per Hummels, all’esordio da titolare con la maglia giallorossa. Accanto a lui agiranno Mancini a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo El Shaarawy favorito sulla corsia mancina, mentre confermato Celik dalla parte opposta. Possibile maglia da titolare per Pisilli. Davanti agirà Dybala con Pellegrini, in vantaggio su Baldanzi. Chance per Shomurodov dall’inizio. Chi non è mai in dubbio per il posto è Svilar che ieri in conferenza non ha nascosto la frustrazione dello spogliatoio: “A volte sentiamo che tutto è contro la Roma”. Per il portiere parte della colpa è da attribuire agli errori arbitrali: “Ci sono stati episodi diversi episodi non giusti verso di noi. Domenica il secondo gol era da annullare”. Alibi? In parte: “Ma è inutile pensare a quello che non puoi controllare. Sei meno concentrato in campo e in questo momento non possiamo permettercelo”.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]