La prima senza il capitano. Nel primo turno della prossima edizione della Serie A la Roma non potrà contare su Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso, infatti, è stato ammonito contro lo Spezia. Presente nell’elenco dei diffidati, non sarà a disposizione per l’esordio nel campionato 2023-24.

Provato fisicamente e mentalmente dalla finale di Europa League contro il Siviglia, Pellegrini non ha abbandonato la Roma. Stretti i denti, asciugate le lacrime, è sceso in campo dall’inizio nell’ultimo atto del campionato. Al primo del successivo, però, non ci sarà.