Le proteste nel post partita, poi quello in aeroporto a Budapest ed ora lo striscione della Curva. Anthony Taylor è come non mai nel mirino dei tifosi romanisti. Durante Roma–Spezia, ultima partita di campionato, in Curva Sud è apparso uno striscione all’indirizzo dell’arbitro inglese: “Fucking shame”, come Mourinho ha etichettato l’arbitraggio della finale di Europa League nel parcheggio della Puskas Arena.