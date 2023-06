Pagine Romaniste – La Roma giocherà l’Europa League il prossimo anno. Dopo le sofferenze della finale in una partita tesissima alla fine la spunta la squadra giallorossa trascinata dal solito Paulo Dybala. Il peggio sembrava aleggiare dopo il pareggio fino agli ultimi minuti della sfida. Eppure l’inizio era stato uno shock con i liguri in vantaggio dopo 5 minuti con il colpo di testa di Nikolaou dopo un grande schema da angolo. La risposta pronta degli uomini di Mourinho che ristabiliscono la parità con un cross lungo di Zalewski finito in rete. Nella ripresa le trame avvolgenti della Roma sembrano non essere efficaci fino al rigore negato su Dybala. I giallorossi premono e alla fine trovano il vantaggio: Wijnaldum serve in profondità El Shaarawy che viene atterrato da Amian, poi espulso. La Joya trasforma dal dischetto. Obiettivo raggiunto.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (46′ Llorente), Smalling, Mancini (80′ Wijnaldum); Zalewski, Bove (64′ Matic), Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Belotti (64′ Abraham (79′ Spinazzola)

A disposizione: Boer, Rui Patricio, Ibanez, Karsdorp, Spinazzola, Tahirovic, Keramitsis, Camara, Darboe, Solbakken, Volpato.

Allenatore: Foti.

Diffidati: Ibanez, Pellegrini, Dybala.

Squalificati: Mourinho.

Indisponibili: Kumbulla.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Zurkowski (87′ Ekdal), Esposito, Bourabia, Reca; Gyasi (87′ Verde), Nzola.

A disposizione: Dragowski, Marchetti, Ferrer, Bastoni, Kovalenko, Agudelo, Cipot, Krollis, Maldini.

Allenatore: Semplici.

Diffidati: Holm, Ekdal, Gyasi.

Squalificati:

Indisponibili: Moutinho, Beck, Holm, Sala, Caldara, Zovko.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Carbone – Baccini.

IV Uomo: Camplone.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Longo.

Marcatori: 6′ Nikolaou, 42′ Zalewski, 90′ Dybala

Ammoniti: 14′ Esposito, 44′ Pellegrini, 76′ Amian, 77′ Dybala, 101′ Shomurodov

Espulsi:

Note:

LIVE

97′ – El Shaarawy sfiora il tris.

90′ – Concessi 8 minuti di recupero

90′ – GOOOL DI PAULO!

87′ – Concesso il rigore alla Roma per un fallo di Amian poi espulso.

84′ – Ci prova Dybala prima, para Zoet. Poi Smalling calcia fuori

77′ – Ammoniti Amian e Dybala dopo gli screzi.

76′ – Rissa in campo dopo un fallo di Amian vistoso nei confronti di Dybala.

72′ – Dybala reclama un rigore per un fallo di Reca in area. Maresca per ora attende il VAR.

71′ – Zurkowski si divora il vantaggio su un cross di Gyasi.

70′ – Ancora Spezia con Reca che ha preso tempo e ha tirato dalla distanza. Para Svilar.

69′ – Conclusione tentata da Bourabia, deviata dalla difesa.

63′ – Primi cambi in casa Roma: entrano Matic e Abraham al posto di Bove e Belotti

58′ – Continuano le avanzate offensive dei giallorossi, lo Spezia aspetta e protegge il pareggio

57′ – Ammonito Bourabia per un fallo in ritardo su Pellegrini.

53′ – Cross di Zalewski per Pellegrini che in spaccata non trova la porta.

46′ – Inizia la ripresa!

45′ – Finisce il primo tempo.

44′ – Ammonito Pellegrini per un fallo su Zurkowski.

42′ – GOOOOL! ZALEWSKI PAREGGIA CON UN CROSS DALLA DISTANZA!

36′ – Dybala tenta l’assolo e prova a calciare dalla distanza. Stavolta la palla finisce di poco alta sopra la traversa.

34′ – Tentativo di Mancini dalla lunga distanza. Palla alta.

32′ – Zalewski punta Zurkowski e lo supera. Il polacco dello Spezia ferma con un fallo il terzino giallorosso. Punizione per la Roma.

27′ – El Shaarawy atterrato in area da Amian. Per Maresca non c’è fallo da rigore.

23′ – Doppio tentativo della Roma prima con Belotti, murato, e poi con Celik parato da Zoet.

20′ – Tiro di Pellegrini col mancino da fuori area. Tutto facile per Zoet

20′ – Belotti reclama un rigore per una trattenuta di Ampadu in area. Per l’arbitro non c’è nulla.

18′ – Dybala prova la conclusione da fuori. Palla alta sopra la porta coperta da Zoet.

18′ – Cross di El Shaarawy per Belotti. Ampadu si rifugia in angolo.

15′ – Traversa Roma! Celik offre ad El Shaarawy dopo gli sviluppi di un angolo. Il Faraone calcia a giro e colpisce la traversa.

13′ – Prima ammonizione della sfida: la prende Esposito per un fallo su Dybala.

9′ – Smalling regala l’angolo allo Spezia dopo un retropassaggio sbagliato per Svilar.

6′ – Gol dello Spezia. Schema su punizione dei liguri che porta al colpo di testa del difensore tutto solo sul secondo palo. Vantaggio della squadra di Semplici.

5′ – Lancio di Mancini per El Shaarawy che stoppa elegantemente. Poi il Faraone offre a Pellegrini che viene murato sul tiro. Tutto vano per la posizione di fuorigioco del numero 92.

3′ – Nikolaou ferma Dybala in ripartenza. Punizione per i giallorossi.

2′ – La Roma è disposta con il 4-2-3-1 con Zalewski terzino sinistro.

1′ – Inizia la gara!

Prepartita

19:42 – La Roma è arrivata all’Olimpico!