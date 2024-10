Corriere della Sera (G. Piacentini) – E se Juric stupisse tutti e domani sera contro l‘Inter presentasse una Roma schierata con la difesa a 4? Finora il tecnico ha fatto della linea a 3 il suo marchio di fabbrica non solo in giallorosso ma della sua carriera. Lo scorso anno, però, con la formazione granata proprio contro i nerazzurri cambiò modulo: i risultati non furono confortanti, ma il tentativo di trovare una contromossa al gioco dell’Inter ci fu. Lo stesso potrebbe avvenire all’Olimpico, anche se proprio Juric (oggi in conferenza alle 14) ha spiegato che dipende dall’interpretazione più che dal sistema di gioco.

A destra giocherà sicuramente Celik, mentre al centro i favoriti sono Mancini e N’Dicka, con Hermoso che potrebbe avere una chance se invece Juric opterà per una difesa a tre “pura” con Angeliño esterno di centrocampo. Dovrebbe partire ancora dalla panchina Hummels, che scalpita. Con tutti gli uomini a disposizione, esclusi Saelemaekers ed El Shaarawy, il tecnico croato avrà molte soluzioni a disposizione. Sono infatti completamente recuperati Dovbyk, Dybala e Le Fée. Chi ci sarà è Pellegrini, che in settimana ha incassato la fiducia e la stima di Juric ma che in campo deve ancora riconquistare l’affetto dei tifosi.

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images]