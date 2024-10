Il Messaggero (D. Aloisi) – Mats Hummels continua a dare spettacolo, ma per il momento solo fuori dal campo. Nei giorni scorsi insieme a Kramer e Gosens ha fatto il suo ingresso nel settore vinicolo. Ieri, invece ha ricevuto un premio per essere stato inserito nella squadra della stagione della scorsa Champions. Ha poi scherzato sui social: “Più trofei che minuti giocati finora. La prendo sempre con umorismo quindi per favore interpretatelo in questo modo“.

Un’altra stoccata ironica al club dopo quella di qualche giorno fa. Ei tifosi della Roma non aspettano altro. Deve ancora fare il suo esordio ma tra Inter e Dinamo Kiev potrà finalmente tornare a giocare. Juric potrebbe mandarlo in campo qualche minuto contro i nerazzurri per pol farlo partire titolare in Europa League. Hummels non gioca una gara ufficiale dalla finale di Champions (più di 4 mesi fa). Adesso vuole prendersi la scena.

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images]