La Gazzetta dello Sport – Poche parole, stringate ed essenziali. Proprio come è lui di carattere. Kevin Strootman ieri ha dato l’addio al calcio con un post minimal sui suoi social. “Le carriere arrivano alla fine. Grazie calcio», le parole del centrocampista olandese. 34 anni, con una foto in bianco e nero dove in una metà c’è parte del suo volto e dall’altra gli stemmi dei club dove ha giocato: Sparta Rotterdam. Utrecht. Psv. Roma, Marsiglia. Genoa e Cagliari, oltre all’Olanda. Tanti i messaggi di commiato, ad iniziare da quello della Roma.