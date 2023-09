Il giornalista e radiocronista Francesco Repice a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento. Tra qui anche la situazione di Renato Sanches che agli occhi dei più sembra quantomeno paradossale.

Come vede la Roma dopo il successo in Europa?

“E’ da un po’ di anni che c’è un centrocampo che non riesce a cambiare passo. Nonostante cambino i giocatori poi. Mi aspetto tanto da Aouar, Renato Sanches“.

Come si spiega il nuovo infortunio di Renato Sanches?

“Aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe. Deve capire che è un perno della squadra e che non si può fermare al minimo dolorino. La paura sta prendendo il sopravvento su questo ragazzo. Le frasi di Mourinho sono lì a dimostrarlo. Mourinho ha sempre apprezzato quei calciatori che stringono i denti e rimangono in campo. E per me vuole insegnare questo al portoghese e agli altri. Mourinho pretende tanto dai suoi calciatori. E’ vero che c’è uno storico e bisogna gestire, ma ci sono stati calciatori che hanno giocato sul dolore. Ci deve essere un modo per rimetterlo a giocare. Questo lo sanno i medici. Ci sarà qualcuno che capirà e questo non deve essere Mourinho“.