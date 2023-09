Se la stagione dal punto di vista tecnico è iniziata da poco meno di 5 partite, a Trigoria è già in atto la programmazione per la prossima stagione. Come riportato da A Bola BR i giallorossi da tempo avrebbero messo gli occhi su Lucas Piton, terzino sinistro che è diventato una pedina fondamentale dei bianconeri. L’obiettivo della Roma è quello di anticipare la concorrenza offrendo circa 8 milioni nella sessione di gennaio. Il classe 2000 sarebbe un buon rinforzo anche vista la situazione contrattuale di Spinazzola, in scadenza nel 2024.