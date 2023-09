Il neo acquisto dell’Udinese, Thomas Kristensen arrivato dall’Aarhus a titolo definitivo negli ultimi giorni di mercato, ha parlato in conferenza stampa. Durante la quale ha esposto anche delle sue impressioni sulla Serie A e su chi desidera affrontare:

“Non avrei fatto questo passo se non fossi stato pronto. Sento che è il momento giusto e sono abbastanza sicuro di poter fare la differenza. Ho guardato tantissimo la Serie A in televisione, so che è famosa per gli ottimi difensori e voglio migliorare le mie abilità qui. L’avversario che voglio affrontare è Romelu Lukaku“.