I tifosi della Roma, hanno aderito all’iniziativa per pagare la multa di 5000 euro, che il Giudice Sportivo ha elargito per Gianluca Mancini, per aver sbandierato la bandiera con il topo e i colori della Lazio, dopo il derby. In poche ore, come riporta il Corriere dello Sport, sono stati raccolti 4700 euro, che, molto probabilmente, il difensore giallorosso potrebbe decidere di dare in beneficenza. Successivamente, prima delle 11:00 di oggi, la raccolta ha superato la cifra necessaria.