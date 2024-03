Dopo il pareggio al Franchi e il ritorno nella notte nella Capitale, la Roma oggi è scesa sui campi d Trigoria per iniziare a preparare la sfida di giovedì al Brighton.

Come di consueto negli allenamenti post partita, il gruppo è stato diviso tra chi ha giocato e chi no. I primi hanno svolto la sessione di scarico in palestra e torneranno insieme ai compagni a partire da domani. I secondi invece hanno svolto la seduta sul campo, sotto gli occhi di mister De Rossi e il suo staff. Out Smalling e Renato Sanches, mentre nulla di grave per Paulo Dybala che dovrebbe essere tra i convocati per il match di Europa League.