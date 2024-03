Diego Llorente, autore del gol del 2-2 contro la Fiorentina, ha voluto commentare la sfida del Franchi, rimarcando l’importanza del punto guadagnato all’’ultimo secondo. Queste le sue parole sul suo profilo X:

“Non è stata una partita facile, le cose non sono andate come volevamo, ma la squadra ha saputo soffrire e non ha mollato in nessun momento. Alla fine abbiamo ottenuto un punto molto importante. Personalmente, sono molto contento del gol. Segnare è sempre speciale, ma il primo gol con questo stemma e in un momento così importante lo è ancora di più. DAJE ROMA!”.