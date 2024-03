Dopo la prossima giornata di Serie A, il campionato si fermerà per lasciare spazio alle Nazionali. Il campione d’Africa N’Dicka, é stato convocato dalla sua Costa d’Avorio per le future amichevoli in programma. I match si giocheranno in Francia il 23 e il 26 marzo, il giocatore tornerà alla corte di De Rossi il 27.