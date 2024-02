Non solo Llorente e Pellegrini, anche le condizioni di Rick Karsdorp preoccupano l’allenatore della Roma, Daniele De Rossi. Il difensore spagnolo è uscito dal campo dopo aver rimediato un trauma cranico, mentre il capitano giallorosso ha alzato bandiera bianca per un fastidio all’adduttore. Anche il laterale olandese, ex della sfida, ha dovuto lasciare il campo nel ritorno dei sedicesimi contro il Feyenoord, a causa di un problema alla coscia. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.