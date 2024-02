Gianluca Mancini, tramite il proprio account Instagram, dedica un pensiero di ringraziamento alla Roma e ai tifosi per la nascita della piccola Bianca e per il sostegno nel match di ieri contro il Feyenoord. “Con il cuore! Avanti Roma! Grazie a tutti per il benvenuto a Bianca e il vostro supporto”, le parole del numero 23 giallorosso.