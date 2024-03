Alla vigilia di Fiorentina-Roma, valida per il campionato Primavera, il tecnico dei giallorossi, Guidi, ha parlato ai microfoni del club. Queste le sue dichiarazioni:

“La cosa che è importante è che ormai mancano poche partite alla fine del campionato e quindi il peso specifico di ogni partita è molto alto. Sappiamo di affrontare una squadra che ci ha estromesso della finale di Coppa Italia, una squadra che merita tanti complimenti per come è cresciuta durante la stagione, è una squadra che ha perso per l’ultima volta il 16 dicembre e questo la dice lunga sul suo valore. Sappiamo che dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa, se giochiamo come stiamo facendo nell’ultimo periodo sarà più semplice magari arrivare anche a un risultato positivo”.

Lo dicevamo anche prima del doppio confronto in semifinale, la Fiorentina è quasi un’altra squadra rispetto al girone d’andata, dieci risultati utili consecutivi, è molto difficile far gol. Siete stati molto sfortunati nella partita di ritorno, bisogna mettere in campo quel tipo di prestazione per far male a questa Fiorentina?

“Sì, assolutamente. Nella semifinale di ritorno abbiamo creato tantissimo, il risultato del pareggio onestamente ci stava molto stretto, è stato molto bravo in tante occasioni il loro portiere, siamo stati sfortunati in occasione del palo, molte volte siamo stati imprecisi in fase di conclusione, però abbiamo creato molto. Chiaro che se giochi in quella maniera metti in difficoltà chiunque. Sappiamo però di avere a che fare con una squadra che negli ultimi turni fatto quattro gol al Milan, ha fatto cinque gol al Bologna, è una squadra estremamente in salute, di grande abilità tecniche e serve quel tipo di prestazione che siamo riusciti a fare nella semifinale di ritorno per metterli in difficoltà”.

Le partite diminuiscono, adesso si pensa ai playoff, sarebbe molto importante arrivare tra le prime due. È forzato dire che tra Fiorentina e Inter la Roma si gioca la possibilità di arrivare prima?

“Intanto il nostro obiettivo è raggiungere i playoff scudetto, sarebbe un’altra opportunità di giocare partite di alto livello e partite che anche per impegno psicofisico aiutano I ragazzi ad approcciarsi poi nel calcio degli adulti. Più riesci a farne e più migliori, il primo obiettivo è rientrare nelle prime sei, raggiunto quello penseremo ad arrivare nelle prime due posizioni”.