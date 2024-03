La Roma e i Friedkin continuano a cercare il ds per programmare il futuro giallorosso. La CEO, Souloukou, ha in Modesto il suo preferito, ma nella lista risulta esserci anche il nome di Burdisso, ex compagno di De Rossi. Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, anche Kolarov sarebbe uno dei candidati.