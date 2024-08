Il Tempo (M. Cirulli) – Ghisolfi studia il centrocampo. Non è sufficiente infatti l’arrivo di Le Fée per completare il reparto nevralgico del gioco di De Rossi, con il tecnico giallorosso che è in attesa di un nuovo rinforzo da affiancare ai giocatori già presenti. In attesa di capire la situazione relativa a Bove, che potrebbe lasciare la Capitale per un’offerta superiore ai 18 milioni, ancora non recapitata alla società giallorossa, il direttore dell’area tecnica studia il profilo di Boubakary Soumaré del Leicester.

Nei giorni scorsi ci sono stati i primi colloqui con l’entourage del calciatore con il quale si è discussa la fattibilità dell’operazione e soprattutto la volontà del classe 1999 di trasferirsi in Italia. Quest’ultimo requisito è stato il leitmotiv del calciomercato giallorosso, come sottolineato dallo stesso De Rossi al termine della gara con l’Olympiakos a Rieti “I calciatori che sono venuti qui hanno tutti voluto tanto la Roma, non è facile vedere gente che rinuncia ai soldi di tasca sua o che rifiuta squadre più blasonate, non è garanzia di successo, ma significa che con la testa e con il cuore sono con noi“.