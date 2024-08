Mattia Furlani, fresco vincitore del bronzo olimpico nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi affrontati c’è anche la Roma, la sua squadra del cuore. Queste le sue parole:

Le lacrime, il tricolore, l’abbraccio con la sua famiglia: è stata una serata indimenticabile. Si rende conto di quello che ha combinato?

“Mi è servita qualche ora. Ho capito che è successo qualcosa di assurdo aprendo i social e riguardando il video della mia gara un milione di volte. Un’emozione fortissima, viverla con i miei cari allo stadio è qualcosa che mi rimarrà per sempre”.

Per avere la medaglia ha atteso quasi 24 ore. Durante la premiazione allo Stade de France è anche scivolata dalle mani del presidente del comitato olimpico greco Capralos finendo a terra.

“È bellissima, merita di essere festeggiata a dovere e non vedo l’ora di tornare in Italia. Ho anche pensato a un tatuaggio celebrativo…”.

Di certo la porterà anche all’Olimpico.

“Perché no. La Roma mi piace, sta costruendo una squadra giovane. Da tifoso spero di divertirmi”.