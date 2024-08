Corriere dello Sport – Enzo Le Fée intanto continua a stupire. Il centrocampista arrivato dal Rennes per 23 milioni di euro si è già preso la Roma sul campo. Ottime giocate di qualità, interventi sicuri ed efficaci, tanti elogi dai compagni di squadra e da De Rossi. Che sia in amichevole o in allenamento, il francese si sta davvero mettendo in mostra e anche nel prossimo test contro l’Everton avrà il suo spazio da titolare accanto a Paredes.