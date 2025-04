La Roma guarda al futuro e accelera nella scelta del prossimo allenatore. Dopo il confermato addio di Ranieri, la dirigenza giallorossa è al lavoro per affidare la panchina a un profilo esperto e in grado di rilanciare il progetto tecnico. Nonostante i tanti nomi accostati al club nelle ultime settimane, il quadro inizia a farsi più chiaro.

Come riportato da La Repubblica, il nome attualmente in pole è quello di Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan, attualmente all’Al Nassr in Arabia Saudita, ha dato la propria disponibilità a guidare la Roma nella prossima stagione. I contatti con la dirigenza – in particolare con Ranieri e la proprietà – sono continui e proficui. Inizialmente la prima scelta era Gian Piero Gasperini, ma l’allenatore dell’Atalanta ha rifiutato l’offerta da 4 milioni annui per quattro stagioni.

Sul tavolo anche il nome di Patrick Vieira, oggi al Genoa e protagonista di una stagione positiva. Tuttavia, il suo profilo non convince del tutto i vertici romanisti, che al momento restano freddi sulla candidatura. Pioli, invece, sembra aver guadagnato posizioni e si avvicina sempre di più alla panchina giallorossa.