Una nuova inchiesta rischia di scuotere ancora una volta il calcio italiano. Stavolta non si tratta di partite truccate o di risultati pilotati, ma di scommesse effettuate su piattaforme illegali da parte di alcuni protagonisti della Serie A. Un’indagine che, pur non sfociando in reati sportivi, solleva interrogativi sull’ambiente e sulle abitudini dei calciatori, soprattutto nei momenti di pausa durante i ritiri.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbero dodici i giocatori del massimo campionato attualmente sotto inchiesta per aver piazzato giocate su siti non autorizzati, tra dicembre 2021 e ottobre 2023. Tra i nomi emersi ci sono quelli di Nicolò Zaniolo, all’epoca in forza alla Roma, e Leandro Paredes, che in quel periodo militava nella Juventus. Insieme a loro anche Alessandro Florenzi, Ángel Di María, Raoul Bellanova e Weston McKennie. Nessuno di loro, precisano gli inquirenti, avrebbe scommesso sulle proprie partite, né tantomeno alterato i risultati.

Pare che per molti il vero movente fosse legato più alla noia che al desiderio di guadagno, con le giocate che avrebbero riguardato per lo più altre discipline sportive. L’indagine, al momento, riguarda esclusivamente profili di responsabilità penale, e non sono coinvolti organi sportivi.