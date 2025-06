La Roma è sempre più vicina a chiudere la cessione di Abraham con il Besiktas. Come riportato da Gianluca Di Marzio, contatti tra i due club sono continui e la trattativa, che prosegue in modo positivo, sembra destinata a concludersi a breve. L’obiettivo è finalizzare l’accordo in tempo utile. Filtra ottimismo dagli ambienti giallorossi, con la dirigenza che lavora senza sosta per sistemare gli ultimi dettagli e assicurarsi un esito positivo.