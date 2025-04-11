Il dibattito attorno al nuovo stadio della Roma continua a dividere la Capitale. Mentre il club giallorosso e il Campidoglio portano avanti il progetto per l’impianto a Pietralata, non si fermano le proteste dei comitati cittadini contrari alla realizzazione dell’opera. La contrapposizione si accende soprattutto sul piano ambientale e urbanistico, con accuse dirette all’amministrazione capitolina.
Il Comitato ‘Sì al Parco, Sì all’Ospedale e No allo Stadio’ critica apertamente il sindaco Roberto Gualtieri, reo, secondo i membri del comitato, di voler “soffocare il quartiere nella morsa del cemento, del traffico e dell’inquinamento”. L’attacco fa riferimento non solo al progetto dello stadio, ma anche ai lavori di riqualificazione previsti nei pressi della stazione Tiburtina, ritenuti propedeutici alla nascita del nuovo impianto sportivo.
Il Comitato chiede una diversa visione per l’area: più verde, più servizi sanitari e meno speculazione edilizia. Ecco il comunicato:
𝟏𝟖 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒 –𝐅.𝐒. 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍𝐈𝐒𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐀𝐋 𝐏.𝐝.𝐀. 𝐒𝐓𝐙 𝐓𝐈𝐁𝐔𝐑𝐓𝐈𝐍𝐀: 𝐒𝐈 𝐀𝐏𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐀 𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐈 𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐄𝐒𝐓
𝟏𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐪 𝐝𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝑠𝑢𝑑𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎 𝑖𝑛 93.000 𝑚𝑞 𝑑𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖 – 12500 𝑚𝑞 𝑑𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖, 14.365 𝑚𝑞 𝑑𝑖 ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 – 29.135 𝑚𝑞 𝑑𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 6000 𝑚𝑞 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖 – 5000 𝑚𝑞 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑖, 𝐚 𝐜𝐮𝐢 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐯𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐪 𝐝𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐚 𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝟏𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐦𝐪 (al pari di Villa Torlonia).
𝐌𝐀 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐄 𝐒𝐀𝐏𝐄𝐕𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐑𝐅𝐈 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐕𝐄𝐍𝐍𝐄 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐈𝐙𝐙𝐀𝐓𝐎 𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐀𝐒 𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐍𝐄𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟐?
𝑈𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜, 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑅𝐹𝐼, 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒄𝒊𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒍𝒍’𝑨𝒔𝒔.𝒓𝒆 𝑴𝑨𝑼𝑹𝑰𝒁𝑰𝑶 𝑽𝑬𝑳𝑶𝑪𝑪𝑰𝑨 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊 𝒕𝒆𝒏𝒖𝒕𝒂𝒔𝒊 𝒏𝒆𝒍 2022 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒐 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒊𝒐 𝒂 𝑷𝒊𝒆𝒕𝒓𝒂𝒍𝒂𝒕𝒂, 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑢 𝑎𝑛𝑧𝑖 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑎 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛’𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑠𝑢 𝑐𝑢𝑖 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜, 𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑒 𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜.
𝑆𝑐𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑅𝐹𝐼 𝒆𝒓𝒂 𝒃𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒊𝒖𝒕𝒂 𝒅𝒂𝒍𝒍’𝒂𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒂 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒏𝒏𝒐 2020/21 𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒊𝒍 𝒑𝒐𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑽𝒊𝒂 𝑳𝒊𝒗𝒐𝒓𝒏𝒐, 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑟𝑖𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜, 𝒇𝒐𝒔𝒔𝒆 𝒊𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒕𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂̀ 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒍 𝒍𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒐 2004 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒐 𝒔𝒗𝒊𝒍𝒖𝒑𝒑𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒓𝒆𝒂, 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒅 𝑹𝑭𝑰.
40000 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖 𝑒 𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 20000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝐼𝑠𝑡𝑎𝑡, 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑝𝑜𝑙𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑢𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜.
𝙉𝙪𝙢𝙚𝙧𝙞 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙖𝙩𝙩𝙚𝙧𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙨𝙪 𝙩𝙧𝙖𝙛𝙛𝙞𝙘𝙤, 𝙥𝙖𝙧𝙘𝙝𝙚𝙜𝙜𝙞 𝙚𝙙 𝙪𝙨𝙤 𝙙𝙚𝙞 𝙢𝙚𝙯𝙯𝙞 𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙞, 𝙢𝙖 𝙢𝙖𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙢𝙥𝙡𝙖𝙩𝙞 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙩𝙧𝙖𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙙𝙞𝙤 cℎ𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒, 𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎, 𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 60000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 (61,62,63 𝑏𝑜ℎ 𝑐ℎ𝑖 𝑙𝑜 𝑠𝑎!) 𝑖𝑛 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖 (𝑓ino ad 80.000?).
𝑳𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝒆̀ 𝒒𝒖𝒊𝒏𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒊 𝒔𝒐𝒇𝒇𝒐𝒄𝒂𝒓𝒄𝒊 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒓𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐, 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒇𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒊𝒏𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐, 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑖 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑖 𝑛𝑜𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑐𝑒 𝑐𝑖 𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎𝑚𝑜.
𝗖𝗛𝗜𝗘𝗗𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗔𝗗 𝗔𝗡𝗔𝗖 𝗗𝗜 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢, 𝗔𝗙𝗙𝗜𝗡𝗖𝗛𝗘’ 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗢𝗣𝗔𝗖𝗜𝗧𝗔’ 𝗔𝗠𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔 𝗦𝗜𝗔 𝗔𝗖𝗖𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗔𝗧𝗔 𝗘 𝗩𝗘𝗡𝗚𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗥𝗔𝗣𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔𝗗𝗜𝗡𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗘𝗗 𝗔𝗟𝗟’𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘𝗔 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗢𝗟𝗜𝗡𝗔 𝗟’𝗜𝗠𝗣𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗘 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗩𝗔𝗦𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗖𝗛𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗜𝗨𝗡𝗧𝗔 𝗚𝗨𝗔𝗟𝗧𝗜𝗘𝗥𝗜 𝗛𝗔 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗟 𝗡𝗢𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥𝗢
https://www.facebook.com/share/16Ew21dQH6/?mibextid=wwXIfr