Il Pescara è al lavoro per assicurarsi Matteo Plaia, giovane difensore di proprietà della Roma. Dopo l’esperienza in prestito al Perugia nell’ultima stagione, il classe 2004 potrebbe ripartire dalla Serie B con i Delfini per continuare il suo percorso di crescita.

La trattativa è in fase avanzata e il club abruzzese punta a chiudere l’accordo nei prossimi giorni. Plaia è considerato un profilo interessante per rinforzare il reparto difensivo biancazzurro e potrebbe arrivare con la formula del prestito secco o con diritto di riscatto.

La Roma monitora la situazione con attenzione, pronta a valutare la destinazione migliore per lo sviluppo del giocatore.