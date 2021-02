Roma, Paulo a muso duro

Il Messaggero (U.Trani) – Volto tirato e stanco, Fonseca sente la pressione come mai e lo fa vedere platealmente. La Roma, appena sorpassata dal Napoli, entrerà in campo dal quinto posto, poi sta al portoghese sistemare la classifica nel lunch match contro l’Udinese, che può diventare un nuovo trampolino di lancio per prendere quota nella zona Champions. Il portoghese però attacca pure al momento di incassare domande innocue e pesa la questione Dzeko, che si somma alla fastidiosa etichetta di debole contro i forti.

Leggi anche: Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante al centro della difesa, Mayoral al posto di Dzeko

“Sono io che lavoro con la squadra, sono io che preparo la squadra, sono io che devo capire come la squadra deve giocare. Se io decido che debbano giocare due punte lo faranno, ma la mia decisione non è in funzione delle pressioni o di quello che si scrive”. Per Fonseca la Roma non è pronta per il doppio centravanti, al massimo una staffetta come a Torino. Con capitan Pellegrini tornano anche Fazio e Pedro, ma la novità è El Shaarawy, inserito nella lista dei 22 convocati.