Roma, passo falso. I mal di pancia di Mourinho per una rosa diventata più stretta

È stata la seconda partita dei giallorossi dopo la chiusura del mercato di gennaio, quello che ha portato alla cessione di Zaniolo al Galatasaray in tempi così risicati da non permettere l’acquisto di un sostituto. Mourinho si è tappato la bocca sull’argomento, ma non è contento della rosa, che ritiene troppo risicata, soprattutto adesso che ripartirà l’Europa League.

Anche ieri ha ridotto al minimo le sostituzioni (si è rivisto Wijnaldum, 181 giorni dopo). Quasi un segnale di protesta; questo ho, se uso i cambi rischio di abbassare la qualità in campo.