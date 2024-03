Al termine di Monza-Roma, terminata 1-4 anche grazie al suo gol dal dischetto, Leandro Paredes ha parlato ai microfoni del club. Queste le sue dichiarazioni:

”Trovare un’altra vittoria in trasferta è stato ottimo ma non possiamo accontentarci. Dobbiamo continuare a lavorare e fare ancora meglio”

Sei campione del mondo e non hai bisogno di tanti consigli ma la tua crescita è esponenziale e il tuo rendimento è in ascesa, sei d’accordo?

“Sì sicuramente, sto trovando la mia miglior forma, Cerco di migliorare ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra e penso che stiamo lavorando tutti molto bene”

Ora testa all’Europa, come ci arriviamo?

“Da domani dobbiamo focalizzarci sul Brighton. Siamo consapevoli della partita che abbiamo davanti che sarà molto difficile ma la affronteremo nel migliore dei modi”