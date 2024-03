Daniele De Rossi, ha commentato ai canali ufficiali del club giallorosso, la vittoria della sua Roma sul campo del Monza. Queste le sue dichiarazioni:

“Quando si vince c’è sempre entusiasmo, adesso è un periodo in cui le cose stanno andando bene e mi piace soprattutto rimarcare la prestazione di oggi dei ragazzi. Può sembrare facile ma non lo è, il Monza è una grande squadra, allenata benissimo. Secondo me siamo stati tanto bravi nel primo tempo ad avere pazienza per poi entrare al momento giusto. Soffrendo, perché anche loro hanno avuto le loro occasioni, ma mi è piaciuta la partita e l’atteggiamento dei ragazzi e l’avevo caricata perché sapevo che poteva essere molto importante. Sapevo che poteva darci 3 punti importanti in una settimana dove c’erano degli scontri diretti. Sono contento anche di come sono entrati i ragazzi dalla panchina”.

La Roma ha avuto sempre la partita in controllo?

“Si, penso che sia importante. Se tutti ci muoviamo con la storia che tutti tocchino la palla ha senso. Se stiamo fermi, è solo tempo perso per chiamare la pressione avversaria. Oggi hanno fatto bene, anche nel scambiarsi la posizione. I centrali di difesa hanno spinto tanto, mi è piaciuto questo. Non sapevo quanti tocchi ci fossero stati prima del gol, ma ho avuto l’idea che la squadra giocava. Se una cosa funziona al 30’ può funzionare anche dopo, noi dobbiamo tenere i nostri spartiti. Mi è piaciuto che nel secondo tempo siamo stati più bassi e ci siamo portati la pagnotta anche in maniera più compatta, senza buttare sempre la palla, ma anche con un atteggiamento coperto”.

È stimolante la partita di giovedì?

“Si, come lo era contro il Feyenoord che era un’altra grande squadra. Sarà un’altra notte, che presumo e spero sarà sold out, in uno stadio che davvero aspetto infuocato. È la prima di due partite molto delicate, con una squadra molto forte e con un allenatore che, come tutti saprete, stimo tantissimo. Ci prepareremo e ci riposeremo e penso che saremo pronti per la prima sfida di Europa League”.