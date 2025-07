Mentre la Roma si prepara a voltare pagina con una nuova guida tecnica e un rinnovato progetto sportivo, arrivano anche le parole di chi la maglia giallorossa l’ha indossata e conosce bene l’ambiente. Christian Panucci, ex terzino della Roma e della Nazionale, ha commentato con entusiasmo le recenti scelte del club capitolino al termine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, evento che ha riunito diversi volti noti del calcio italiano.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Panucci ha definito Gian Piero Gasperini “un grande colpo” per la panchina romanista, sottolineando come la sua idea di calcio possa dare nuova linfa alla squadra. Ecco le sue parole:

Su Gasperini.

“La Roma ha fatto un grande colpo con Gasperini. È chiaro che si troverà in una piazza diversa da Bergamo. Il suo modo di lavorare e di giocare ha bisogno di tempo, ma a Roma questo, a volte, è un lusso raro. Proprietà e tifosi però hanno capito che Gasperini ha bisogno di lavorare senza troppe pressioni per portare a risultati importanti”.

Sui Friedkin.

“Sono stati bravi a fare un po’ di autocritica e rendersi conto di aver sbagliato in passato. Ranieri ha cambiato ruolo ed è arrivato un nuovo direttore sportivo, mi sembra che la proprietà americana abbia lanciato un segnale di cambiamento chiaro e forte a tutti i livelli”.

Su Massara.

“Massara è un grande professionista e potrà contare su Ranieri come supervisor. Con Gasperini, che secondo me detterà le linee di mercato, la Roma adesso è ben strutturata in vista della prossima stagione”.

Su Dovbyk.

“Io punterei ancora su di lui, potrebbe fare molto bene con Gasperini in panchina. L’anno scorso probabilmente è stato condizionato dalle pressioni di Roma e temo anche dal momento difficile che sta attraversando la sua Ucraina. In Italia si boccia facilmente chi viene dall’estero o i giovani in generale come successo con Huijsen, che ora però è andato al Real Madrid per 60 milioni…”.