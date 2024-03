Corriere dello Sport (A. Ancona) – Anche sotto l’acqua di Monza, la Roma è stata una forza della natura. Piovono gol con una facilità disarmante, anche a queste latitudini: il totale ora fa venti dentro le sette partite nella gestione De Rossi in campionato, con l’intesa tra Dybala e Lukaku a rendersi ingrediente primario a fine inverno. Già, c’è Big Rom che riallaccia il filo del discorso e un Dybala magistrale tra gol e assist. Da quando la Roma ha cambiato allenatore, è diventata più produttiva dell’Inter – unica squadra ad aver fermato De Rossi in A – perché adesso siamo 20 a 18. Domani la capolista può rispondere, intanto però c’è una Roma lanciatissima. Tradurre in cifra tonda tutto quel potenziale, è stata la missione raggiunta ieri sera in Brianza.

Lukaku di nuovo coinvolto, quindi, anche in campionato. Il vice capo-cannoniere dell’Europa League attendeva un’esultanza in A dal 20 gennaio. Nel giorno dell’esordio romanista di De Rossi, neanche a farlo apposta. Dentro il primo gol di Pellegrini c’è stato anche il belga, poi decisivo in proprio. Se la Roma dopo il cambio di panchina ha sempre vinto in trasferta, Lukaku lontano dall’Olimpico in campionato non segnava da quasi cinque mesi. Si era trattato del gol di Cagliari. E Dybala, l’altra metà del cielo, fresco di tripletta al Torino ha tuonato alla sua maniera anche a Monza: assist, gol su punizione, quindi il cambio cinque minuti prima che la Roma si presentasse dal dischetto. Senza la sostituzione, l’avrebbe calciato l’argentino quel rigore. Quattro in una settimana, mica male anche così: senza contare che Dybala nella Roma non aveva ancora trovato il gol su punizione diretta.

Il piacere dell’inedito sta anche nella produttività di Lukaku assieme al compagno di gol. Non capitava dalla stagione 2016-17 che la Roma mandasse in doppia cifra due giocatori nello stesso campionato. Quella volta toccava a Dzeko e Salah rendersi gli interpreti del gol di grande cilindrata. Dybala quindi è arrivato a dodici reti, per Lukaku siamo a dieci. Il belga peraltro ha sempre scollinato i dieci gol in un singolo campionato, da quando è in Italia: tre volte nell’Inter e ora con la maglia giallorossa. Adesso si trova anche a contatto con un altra cifra tonda: è la decima volta nella sua carriera che trova gol e assist nella stessa partita.