Con il futuro di Mile Svilar ormai indirizzato verso la permanenza, e con un rinnovo contrattuale sempre più vicino, la Roma si concentra ora sulla ricerca di un secondo portiere affidabile. Le incertezze legate a Pierluigi Gollini, il cui nome è stato accostato a uno scambio con il Milan che coinvolgerebbe Marco Sportiello, aprono nuovi scenari per la porta giallorossa.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, nelle ultime ore la Roma avrebbe messo gli occhi su Wladimiro Falcone, portiere del Lecce e tifoso romanista dichiarato. L’estremo difensore classe ’95 rappresenterebbe un profilo ideale per affiancare Svilar, offrendo esperienza e solidità.

Non sarà però un’operazione semplice: su Falcone c’è infatti anche il Napoli, alla ricerca di un vice per Meret dopo il recente rinnovo del portiere azzurro, e il Torino, che lo considera un possibile sostituto in caso di addio di Milinkovic-Savic. La Roma riflette, ma la concorrenza è già forte.