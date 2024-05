Dopo le cocenti delusioni dell’ultima settimana, la Roma è focalizzata nel concludere con sei punti il campionato. Oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi, dove si inizierà a prepare l’ultima sfida casalinga della stagione contro il Genoa.

L’allenatore giallorosso però non avrà tutti i suoi uomini a disposizione. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, infatti per Pellegrini, Paredes e Karsdorp è previsto un allenamento individuale. Mentre dovrà ancora attendere per il ritorno in gruppo di Dybala, Sanches e Spinazzola, che punta all’Empoli. I tre ancora devono smaltire i loro problemi fisici. Assente anche Boer per febbre.

