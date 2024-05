Christian Panucci ha parlato ai microfoni di Mediaset. Questo uno stralcio delle sue parole:

“L’Atalanta può farcela a vincere l’Europa League? Ce la deve fare perché la Roma deve andare in Champions. Sarei molto felice per De Rossi e per l’Atalanta si tratterebbe, nel caso, del primo trionfo europeo. Per questo la finale avrà un significato particolare e per una volta credo che i tifosi della Roma tiferanno per l’Atalanta“. Il sesto posto sarà realtà solo se i bergamaschi dovessero arrivare quinti in campionato e se tornassero da Dublino con la coppa.