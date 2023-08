Mancano solo 11 giorni all’inizio del campionato per la Roma e i tifosi continuano a mandare messaggi d’amore in ogni momento. Per la sfida contro la Salernitana, in programma il 20 agosto alle 18:30, l’Olimpico è già tutto esaurito. Segnali importanti arrivano anche dalla seconda gara in casa e primo big match di stagione. Per la partita contro il Milan si registrano già 10.000 biglietti venduti dalle 16:00 di ieri. La Curva Nord è tutta sold out. Numeri che si vanno ad aggiungere agli abbonati. Solito bagno d’amore dei romanisti.