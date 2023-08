Duvan Zapata è uno dei grandi obiettivi per l’attacco della Roma. Il centravanti colombiano è finito in cima alla lista dei desideri di Pinto che lo vorrebbe in coppia a Marcos Leonardo, per regalare un attaccante di esperienza a Mourinho. Intanto oggi è andata in scena l’amichevole tra Atalanta e Pergolettese finita 3-0 per i padroni di casa. Zapata, nonostante le voci di mercato, è partito titolare ed ha disputato i primi 45 minuti di gioco. Nel finale di primo tempo il colombiano ha sbloccato il match con un grandissimo gol. La seconda rete porta la firma di Gianluca Scamacca, obiettivo sfumato per i giallorossi. Il tris finale è di Luis Muriel, altro nome circolato per il reparto offensivo.