Marcos Leonardo spinge sempre di più per arrivare alla Roma. Il centravanti del Santos da domenica non si allena con la squadra da domenica: chiara la sua volontà di approdare nella Capitale. Anche oggi, come riportato dal giornalista Leo Fontes, l’attaccante non si è presentato all’allenamento programmato in mattinata. Persone accanto a lui parlano di un ragazzo che non è al meglio emotivamente e in salute. Sicuramente scosso da questa situazione. La Roma dal canto suo è forte della voglia del ragazzo e dell’offerta di 18 milioni di euro complessivi (12+6 di bonus), ma i brasiliani continuano a tenere botta.

Como já noticiado pelo @deolhonopeixe

Marcos Leonardo não apareceu no treino de hoje pela manhã.

A informação que me passaram é que não está bem emocionalmente e de saúde. — Leo Fontes (@leofontesTV) August 9, 2023