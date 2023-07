Corriere dello Sport (R. Maida) – Ancora in tribuna. Come per l’amichevole contro il Braga, José Mourinho ha deciso di non andare in panchina per guidare la Roma nel test contro l’Estrela. Con lui c’erano sempre i tre collaboratori che, come Mou, saranno squalificati in occasione della prima giornata di campionato contro la Salernitana: Salvatore Foti, Nuno Santos e Michele Salzarulo. L’allenatore formalmente era – e sarà -Stefano Rapetti, che ha il patentino di tecnico anche se si occupa della preparazione atletica.

Dopo la partita di ieri la Roma tornerà ad allenarsi nel pomeriggio allo stadio di Albufeira. Mercoledi è fissata l’ultima partita del tour portoghese, stavolta qualche chilometro a est, a Faro contro il Farense: subito dopo il gruppo volerà in Italia a bordo di un charter. Mourinho dovrebbe concedere (e concedersi) un giorno di riposo e poi tornare al lavoro in vista della successiva amichevole, il 6 agosto a Tolosa. La società sta ancora definendo l’ultima sgambata prima delle partite ufficiali, che si giocherà probabilmente il 13 agosto in una città non lontana da Roma: Frosinone e Ternana sono tra le squadre in lizza.