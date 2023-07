Corriere della Sera (G. Piacentini) – In una squadra (inizialmente) senza attaccanti di ruolo, ci pensa Paulo Dybala ad accendere la luce. La Roma vince la seconda amichevole portoghese, superando 4-0 (due reti di Dybala e gol nella ripresa di Diego Llorente e Bove) l’Estrela Amadora allo Stadio Municipale di Albufeira grazie soprattutto alle giocate della Joya, che nel primo tempo ha colpito prima un palo e poi ha realizzato una doppietta. E se il primo gol è stato un regalo della difesa, il secondo è frutto della tecnica dell’argentino ma anche di El Shaarawy ed Aouar, che hanno iniziato e rifinito l’azione che Dybala ha finalizzato.

Rispetto alla gara col Braga, José Mourinho ha cambiato cinque titolari, privilegiando un centrocampo di qualità, con Pellegrini e Aouar intermedi e Cristante davanti alla difesa. Proprio la prestazione del franco algerino, e la sua affinità tecnica con la Joya è una delle notizie positive della serata. Nella ripresa il portoghese ha dato spazio a tutti i calciatori, rimanendo però sempre fedele al 3-5-2 che in questa stagione sarà il modulo di riferimento per la formazione giallorossa, che è stata padrona del gioco, come dimostrano le reti di Llorente e Bove nel secondo tempo. Mercoledì l’amichevole con l’SC Farense all’Estadio Sao Luis di Faro chiuderà il ritiro portoghese.