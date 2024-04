Dopo la sconfitta per 2-1 con la Roma nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Non è stato un Milan all’altezza?

Sì, assolutamente. La Roma ha messo più qualità e purtroppo più determinazione. Ha passato il turno meritatamente.

Dove è stato il problema?

Ci sta un po’ di tutto. Ci è mancata la qualità. Al di là del fatto che non abbiamo creato occasioni, ci sono state palle in mezzo all’area che potevamo riaprire la qualificazione. Non c’è stata la determinazione per ribaltare il risultato, solo il 2-0.

Anche in 11 non gli avete messi molto in difficoltà.

Dovevamo essere più lucidi e non forzare le giocate. Dovevamo chiuderli in area e non sbagliare l’ultimo passaggio. Poi ci è mancata la qualità per finalizzare le occasioni.

Lo svantaggio è stato merito della Roma o demerito vostro?

Nel primo gol non abbiamo seguito Mancini, poi lui ha fatto una gran giocata. Loro hanno fatto due tiri e hanno preso o l’incrocio o il palo. Loro hanno avuto più qualità e sono stati più decisi. Non siamo stati di un livello alto come pensavamo di poter essere.

Come è andato Theo Herndandez?

Secondo me dopo una sconfitta non può essere solo un discorso di un singolo. Potevamo fare molto meglio. Bisogna dare merito alla Roma, ma noi non siamo riusciti a uscire dal doppio confronto con risultati diversi perché non siamo stati di livello. È un mento dove concediamo poco e subiamo gol. Noi abbiamo tirato in due partite quaranta volte ma hanno segnato loro.