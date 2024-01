Romelu Lukaku, dopo l’amichevole di Riad con l’Al Shabab, ha parlato ai microfoni di alcuni media locali. Queste le sue dichiarazioni: “Nei prossimi due anni vedo la Pro League saudita diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore. I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto e a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto”.