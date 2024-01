Continua la ricerca di rinforzi da parte di Tiago Pinto per la rosa giallorossa. Il gm della Roma si trova a Milano e il nome caldo sulla sua scrivania è quello di Tommaso Baldanzi. L’Empoli è irremovibile nella richiesta: 18 milioni o il prestito con riscatto obbligatorio. La società giallorossa ragiona per l’offerta giusta. Lo riporta Nicolò Schira.

#ASRoma are interested in Tommaso #Baldanzi, but #Empoli’s plans are clear: they ask €18M and want a sale on permanent deal or on loan with obligation to buy guaranted. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 25, 2024