Dopo il clamoroso esonero di De Rossi, la dirigenza della Roma sta lavorando per rintracciare il profilo giusto per sostituirlo. Come riportato da Gianluca di Marzio, per il momento l’ipotesi italiana che sta prendendo piede è quella di Ivan Juric, ex allenatore del Torino, e assistito del procuratore Giuseppe Riso, da sempre in buoni rapporti con i dirigenti giallorossi. A livello internazionale invece si stanno valutando i profili di Terzic, ex Borussia Dortumund, e di Tuchel.