Giampiero Gasperini ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League. Tra le altre cose ha commentato l’esonero di Daniele De Rossi. Le sue parole:

“Juric? Mi dispiace per De Rossi. A Juric auguro il meglio possibile però questa scelta di De Rossi mi ha sorpreso. La stagione è partita per tanti in difficoltà a causa del mercato con tempistiche assurde. Ci mettono in difficoltà. Non funziona così nel calcio che fai 9 acquisti e li butti dentro all’ultimo. Poi prendi un gol al 96′ e ti cambia tutto. Non si guarda mai oltre al risultato, mi dispiace perchè Daniele mi piace come allenatore e perchè è un giovane emergente“.