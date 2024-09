Dopo la notizia shock di questa mattina con l’ufficialità dell’esonero di Daniele De Rossi, da Trigoria fanno sapere che l’allenamento di questa mattina è stato spostato nel pomeriggio. In attesa di scoprire le prossime mosse della società. Il Corriere dello Sport inoltre racconta un retroscena su come DDR ha scoperto di essere sollevato dall’incarico. Infatti il mister questa mattina era nel centro sportivo per preparare l’allenamento. quando è stato convocato in ufficio per comunicargli la scelta della dirigenza. Stesso modus operandi di 8 mesi fa quando l’allenatore era José Mourinho. Una notizia che ha sorpreso anche la squadra, che ha scoperto la notizia attraverso la chat di squadra o i social.