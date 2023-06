Corriere dello Sport (L. Scalia) – Dieci giorni. Poi si alzerà il sipario sulla nuova stagione della Roma: la data da segnare in rosso è il 10 luglio, il giorno scelto da Mourinho per il raduno a Trigoria. In avvio si andrà sulla routine con le visite mediche, gli esami clinici e i test di atletica. Poi si inizierà a fare sul serio. La voglia c’è.

Il focus sarà puntato sulla preparazione fisica per limitare i 33 infortuni della scorsa stagione, di cui 19 di natura muscolare, che hanno portato via giocatori per mesi e mesi. Il lavoro atletico, quindi, sarà accurato, aumentato gradualmente senza troppi carichi. Gradoni? No, grazie. Pallone e contrasti? Si, ma con cautela. Per non correre rischi inutili. Si spezzerà il fiato, si prenderà confidenza con i giri di campo e la palestra, di seguito ci sarà tempo e modo per alzare i giri al motore. Anche perché il campionato inizia nel fine settimana dopo Ferragosto.

È ancora da decifrare la preseason dopo l’annullamento della tournée in Corea del Sud. Il bonifico di 3 milioni non è arrivato, quindi è saltata. La Roma si è sfilata e la stessa cosa ha fatto il Wolverhampton, l’altro club che avrebbe dovuto sfidare i padroni di casa dell’Incheon United. C’è un buco tra fine luglio e l’inizio di agosto. Ancora non si sa come sarà coperto. Le alternative comunque non mancano. Come ipotesi si stanno valutando dei ritiri in Svizzera (un posto del cuore per Friedkin), Austria, ma anche qui a Roma, dentro Trigoria.

È stata confermata, invece, la tappa a Singapore, la ricchissima e futurista città-stato che si trova a sud della Malesia. La Roma, laggiù, sfiderà in amichevole il Tottenham il 26 luglio. Con gli organizzatori del test di Singapore, evidentemente, non ci sono stati problemi con i bonifici. Poi, senza il trasferimento in Corea del Sud, si tornerà in Europa per affinare la preparazione, durante la quale verranno inserite altre amichevoli, più o meno prestigiose, prima della presentazione all’Olimpico che dovrebbe svolgersi il 12 o il 13 agosto, a una settimana dal via del campionato.