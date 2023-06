Tuttosport (R. Auriemma) – Manca solo l’ufficialità, ma l’addio di Kim Min-Jae al Napoli è ormai certo: il sudcoreano dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha raggiunto l’accordo con il difensore che firmerà un contratto di 5 anni (fino al 30 giugno 2028) con un ingaggio da oltre 7 milioni di euro a stagione.

Il casting per il suo sostituto è aperto da tempo, ma nessuna decisione è stata già presa. Il club azzurro sta valutando più piste e decisivo sarà l’avallo del neo tecnico Garcia per ufficializzare il nuovo difensore. I calciatori sondati sono tanti. Piace Jhon Lucumì del Bologna e della nazionale colombiana, era stato contattato anche Kevin Danso, ma il Lens ha preparato il rinnovo di contratto fino al 2026, e non è un mistero che a De Laurentiis piaccia Scalvini.

L’Atalanta, però valuta il 19enne difensore non meno di 40 milioni, cifra ritenuta troppo alta dal patron azzurro. Il profilo di maggior interesse – e forse più idoneo a sostituire – Kim è quello di Ko Itakura, giapponese classe 1997, che ha fatto molto bene con il Borussia Monchengladbach: Micheli e Mantovani hanno iniziato ad allacciare rapporti qualche mese fa. Anche se l’obiettivo finora tenuto sotto traccia è Roger Ibanez, 24enne italo-brasiliano della Roma.