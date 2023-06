Corriere della Sera (G.P.) – La squalifica per dieci giorni (2 giornate di campionato) comminata a José Mourinho per il caso-Chiffi ha compattato, nel caso ce ne fosse stato bisogno, ancora di più la tifoseria giallorossa intorno allo Special One.

Sui social e nelle radio è stato un plebiscito per il portoghese: la decisione di rifiutarsi di fare una lettera di scuse pubbliche per le sue dichiarazioni sull’arbitro è stata particolarmente apprezzata dai tifosi. “Patteggia chi sa di essere colpevole”, è il messaggio pubblicato da un romanista su cui è spuntato un like da parte dello Special One, che non ha commentato la sentenza. Il suo click, però, vale più di qualsiasi parola.